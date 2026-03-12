◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組キューバ２―７カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）キューバを７―２で下し、準々決勝進出を決めたカナダ。ＷＢＣ６度目の参加で、ついに悲願の１次ラウンド突破を果たした。試合後のウィット監督は「長く時間がかかったけど、誇りに思う。カナダの人々に朗報をもたらすことができてエキサイティングだ」。２００６年の第１回大会から同国を率いてきたカナダ野球