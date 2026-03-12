◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国とベネズエラの３戦全勝対決が１１日（同１２日）、始まり、初回１死二塁から３番のＪ・ソト外野手に先制２ランが飛び出した。確信歩きの一発を中堅右横に放り込むと、球場のファンは総立ちとなり、大熱狂の渦に包まれた。この一番の敗者が、侍ジャパンと１４日