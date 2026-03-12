財務省と内閣府が12日発表した1〜3月期の法人企業景気予測調査は、大企業全産業の景況判断指数（BSI）がプラス4.4だった。プラスは3四半期連続。半導体製造装置などの需要が増加したほか、サービス業で価格改定が進んだことが寄与した。調査は2月15日時点で実施。中東情勢の悪化の影響は含まれていない。大企業の製造業はプラス3.8。非製造業はプラス4.6だった。中堅企業の全産業はプラス0.2、中小企業の全産業はマイナス12.9