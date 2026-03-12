福島県内の死者（関連死含む）・行方不明者が４０００人を超えた東日本大震災から１１日で１５年を迎えた。復興が進む一方で、東京電力福島第一原発事故の影響でいまだ約２万３０００人が避難している。「夢でもいいから出てきて」「見守っていてね」――。海岸で、まちで、そう願いながら、歳月を経ても変わらず思い続ける人をしのぶ人たちの姿があった。あの日、津波に備えて富岡町で住民を避難誘導していて行方不明となった