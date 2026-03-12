アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが12日までにインスタグラムを更新し、白ビキニ水着カットを配信している。発売中の「週刊プレイボール」で初めて表紙を飾ったことやデジタル写真集の発売などを報告。これに合わせて、ビーチで両ワキ全開のポーズをとる白ビキニ写真をアップしている。ファンやフォロワーからは「ひなのん体柔らか〜い」「成熟したね…」「世界一可愛すぎる！」などのコメントが寄せられている。