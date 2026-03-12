十三詣りとは？意味・時期・法輪寺の作法を解説！知恵と記憶力を授かる13歳の節目 知恵と福徳の菩薩を参る十三詣り 数え年で13歳に成長した子どもが旧暦の3月13日（新暦4月13日）に、虚空蔵菩薩を祀るお寺にお参りする通過儀礼のしきたりです。参拝することで知恵と福徳を授けてもらえることから「知恵参り」「知恵詣で」、あるいは「知恵貰い」などとも呼ばれます。 なぜ13歳をひとつの節目とするのかには、いつかの説がありま