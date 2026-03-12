飛鳥時代の文化・風俗を伝える貴重な刺繍画！ 聖徳太子の住む天寿国を刺繍して追慕 ── 天寿国曼荼羅繍帳 中宮寺※のホームページ「寺宝」を開くと興味深い記事が目に入る。「日本最古の刺繍遺品として知られる「天寿国曼荼羅繍帳」（国宝）は、推古30年（622年）、聖徳太子の妃である橘大郎女が、太子逝去ののち、宮中の采女に命じて、太子が往生なされている天寿国のありさまを刺繍せしめられたものです」との