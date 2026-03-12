【糖質Q&A】結果を急ぐ人がリバウンドしやすい！ 糖質制限がリバウンドしやすいのではなく、結果を急ぐ人ほどリバウンドしやすいのです。 「夏までに3kgやせなきゃ」と糖質制限をし、体重が落ちたらそこで満足してしまう。 無理をしても長続きしないケースが多いんです。