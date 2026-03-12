今日12日の夜は日本付近の上空を国際宇宙ステーション(ISS)/「きぼう」が通過します。北海道〜沖縄までほぼ全国的に見られるチャンスがあり、ここ数日では一番観測条件が揃っています。今夜の天気や観測ポイントなどまとめました。今夜7時過ぎがチャンス望遠鏡よりスマホがおすすめ国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くら