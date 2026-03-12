米株価指数先物時間外下げ止まらず、ダウ400ドル超安 東京時間08:40現在 ダウ平均先物MAR 26月限47035.00（-413.00-0.87%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6727.25（-52.25-0.77%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24789.50（-194.00-0.78%）