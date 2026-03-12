フジテレビの小澤陽子アナウンサーが６月限りで同局を退社することを１２日、自身のインスタグラムで発表した。小澤アナは「２０２６年６月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました。幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった１１年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」などと振り返った。１５年入社の