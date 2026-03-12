【ヒューストン共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのA、B、D組の最終戦が11日、米ヒューストンなどで行われ、A組はカナダがキューバに7―2で勝ち、3勝1敗として1位で準々決勝進出を決めた。既に突破を決めていたプエルトリコは2位。B組はイタリアとメキシコが8強入りを懸けて対戦した。D組はともに3戦3勝で突破を決めているドミニカ共和国とベネズエラが対戦し、敗れて2位となったチームが米マイアミで