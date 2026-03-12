バスケットボール女子のワールドカップ（W杯）予選は11日、イスタンブールで行われ、日本は初戦でハンガリーに65―77で敗れて、黒星発進となった。日本、ハンガリー、オーストラリア、トルコ、カナダ、アルゼンチンの6チームの総当たりで対戦。既に本戦入りしているオーストラリアを除き上位3チームに入れば出場権を得る。（共同）