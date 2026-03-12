俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の本ビジュアルと30秒予告映像、新規場面写真が解禁され、ムビチケ前売券（オンライン）の発売も発表された。【動画】映画『マジカル・シークレット・ツアー』30秒予告映像本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが“金の密輸”で逮捕された事件に着想を得たオリジナルストーリー。夫の横領と借金を知った二児の母・和歌子（