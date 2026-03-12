イランとの戦闘が長引く中、イスラエルでは空の便が限定的にしか再開せず、希望する日本人が政府の支援で陸路で退避しました。【映像】退避する日本人らの様子松本拓也実況「戦闘が始まってから10日以上経ちましたが、イスラエルからまた新たな邦人の退避が始まります」退避する日本人「3月9日の便で帰る予定だったんですけどその前にキャンセルになってしまって。大使館の方が付いているので安心ですね」退避を希望する日本人