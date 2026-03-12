ＱＤレーザがカイ気配スタートで続急騰。全般地合い悪の間隙を駆け上がり気配値のまま４ケタ大台に突入する勢いとなっている。同社は半導体レーザー技術を駆使した応用製品の開発・販売を手掛けているが、中核技術である量子ドットレーザーは、ＡＩ・半導体業界においてもキーテクノロジーとなり得ることから注目度が高い。 そうしたなか、１１日取引終了後、台湾の工業技