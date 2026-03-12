4月1日よりテレビ東京の水ドラ25枠で放送される、水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子のトリプル主演ドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』の追加キャストとして、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、髙松アロハ（超特急）、増子敦貴（GENIC）、小西桜子、矢野ななか、青島心の出演が発表された。 参考：水崎綾女×篠田麻里子×矢吹奈子がトリプル主演『サレタ側の復讐』テレ東系で4月1日より放