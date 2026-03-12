資源エネルギー庁が11日に公表した、3月9日時点のガソリンなどの店頭現金小売価格調査の結果によりますと、レギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり161.8円となりました。これは先週から3.3円の値上がりで、4週連続での値上がりとなります。 また、軽油は1リットル当たり149.8円で、先週に比べて3.2円の値上がり、灯油は18リットル当たり2267円で、先週比47円の値上がりとなり、いずれも4週連続で上昇して