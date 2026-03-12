12日8時52分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比515ポイント安の3万3065ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3496.13ポイントに対しては431.13ポイント安。 株探ニュース