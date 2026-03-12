2026年3月12日、北海道・千歳警察署は、住所不定・無職の男(54)を酒気帯び運転の容疑で逮捕したと発表しました。男は2025年11月19日午後8時ごろ、千歳市清水町2丁目付近で酒気を帯びた状態で、軽乗用車を運転した疑いがもたれています。11月19日午後8時ごろ、目撃者が警察に通報し事件が発覚しました。警察によりますと、目撃情報や防犯カメラなどの捜査から逮捕にいたったということです。調べに対し男は、「飲酒したことに間違い