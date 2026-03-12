2026年3月11日、北海道・弟子屈警察署は、釧路市に住む漁師の男(33)を窃盗の容疑で逮捕しました。男は、2025年12月12日、標茶町阿歴内原野に保管してあったトラクター1台(時価総額50万円相当)を、自分の所有物であると買い取り業者に伝え、運搬させて盗んだ疑いがもたれています。12月13日、盗まれたことに気づいた所有者の男性が警察に通報しました。警察によりますと、男性と男に面識はないということです。警察は男の認否