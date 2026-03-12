スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が、WBCアメリカ代表のマーク・デローサ監督（51）を厳しく批判している。問題となったのは、デローサがMLBネットワークの番組で「アメリカ代表はすでに準々決勝進出を決めている」と発言したことだ。イタリア戦の敗戦後、本人は「言い間違いだった」と説明したが、記事ではそれを疑問視している。単なる言い間違いではなく、大会の仕組みを十分理解していなかった可能性があるという