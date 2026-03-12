◇スポニチ後援ボートピアみやき第12回FIDESOPENスクラッチゴルフ大会（2026年3月11日佐賀県三養基郡みやき町・佐賀カントリー倶楽部＝男子6748ヤード、女子5086ヤード、パー72）一般の部は福岡・飯塚市で居酒屋のオーナー兼店長を務める有阪正義（45）が2バーディー、2ボギーの72で大会初優勝を決めた。女子は2オーバー、74で回った黒石沙也佳（36）が3大会ぶり2度目の優勝を手にした。シニア（55歳以上）は江頭一幸