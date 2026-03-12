Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。加齢で衰える肌。化粧水等でのケアは大事ですが、汚れが残っていると効果もいまいち。特に男性は皮脂分泌量が多いのに、バシャバシャと手で洗顔して終わりという人も多いかと。そんな人にチェックしてほしいのが洗顔ブラシですが、今回はその中でも高品質な「熊野筆の洗顔ブラシセット」を体験し