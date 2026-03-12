ヤマハ発動機が新型原付二種スクーター「ファツィオ」(Fazzio)を4月24日に発売する。50ccの原付一種が生産終了となった今、新たに登場するファツィオは新たな「若者たちの足」になれるのか。実車確認で可能性を探ってきた。ヤマハが2026年4月24日に発売する「ファツィオ」。いったいどんなバイク?レトロポップでエモいぞファツィオ! ほかの写真はこちら若者のニーズに対応できていなかった?ファツィオは50ccのスクーター(いわゆる