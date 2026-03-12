新車価格が200万円台前半でありながら、中古価格がほとんど落ちないスズキ「ジムニーシエラ」。3年落ちでも残価率90％〜100％超えが珍しくありません。高所得層の「遊び車」や「セカンドカー」としてのみならず、極めて優秀な投資対象としても注目されています。スズキ「ジムニーシエラ」は中古市場でも大人気?ジムニーシエラは5年落ちでも残価率95％スズキのジムニーシエラは、中古価格がほとんど落ちないことで知られています。