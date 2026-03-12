俳優の篠田麻里子、水崎綾女、矢吹奈子がトリプル主演を務める、テレビ東京系水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の追加キャストが発表され、3人の“サレ妻”から復讐される“シタ夫”役として、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）の出演が決定した。【写真】SNSで話題…過激ラブシーンを披露した篠田麻里子原作は、各電子書店