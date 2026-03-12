アメリカのトランプ大統領はイランの機雷敷設艦をほぼすべて破壊したとして、ホルムズ海峡を「利用すべきだ」と述べました。【映像】トランプ大統領の発言「利用すべきだと思う」Q．石油企業にホルムズ海峡の利用を促しているのか？トランプ大統領「利用すべきだと思う。たった一晩でイランの機雷敷設艦をほぼ全滅させた」トランプ大統領は11日記者団に対し、アメリカ軍の攻撃によって、イランの機雷敷設艦をこれまでに28隻破