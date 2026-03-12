2026年1月の中国人観光客の総数が前年同月比で6割も減少しました。韓国人観光客が2割、台湾も2割近く伸びるなど、他国の観光客でカバーしたことにより、トータルで5％程度の減少に留まってはいます。しかし、中国人観光客は消費額において大きなウエイトを占めます。インバウンド消費への影響は絶大。それが百貨店の業績に変調として表れてきました。◆中国人客激減。しわ寄せが百貨店を襲う訪日外国人で最も数が多いのは韓