「キューバ敗退」が12日朝、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が11日（日本時間12日）、1次ラウンド（R）A組の最終戦が行われ、カナダがキューバに7―2で勝利して初の準々決勝進出を果たした。前日に同組3連勝で1次R突破を決めていたプエルトリコから金星を挙げたカナダの勢いが止まらなかった。一方、キューバの1次R敗退が決まった。これを受け、ネット上には「ま