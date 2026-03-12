―［ヒット商品＆サービス「はじまりの物語」］― 何事にも始まりはある。そしてそこには、今では想像もつかない状況や苦労も。例えば「激辛」という言葉。今では、カレーやラーメンなど、あらゆる食べ物の激辛が人気を博し、「激辛コメント」や「激辛審査」などのように厳しさの強い様を表す場合にも用いられ、もはや一般語になったと言っていいだろう。実は、その誕生の背景にあったのはある小学生のエピソードだった。◆専門店