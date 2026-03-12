＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】両力士、“揃って土俵を後にする”まさかの光景前相撲と思えないハイレベルな取組を見せた期待の若手同士にハプニングが発生。「すでに体ができあがってる」と注目の声が寄せられる一方、初々しいハプニングの光景に「あれ？」「どうしたｗ」とほっこりするファンが相次いだ。注目を集めたのは前相撲での川副（安治川）と白月狼（朝日山）の一番。川副は早