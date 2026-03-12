「改元は漢朝の元号から吉例を選ぶこと」「紫の衣はよく考えて与えるべきである」──本来、皇室の領域であるはずの事柄すらも、幕府の支配下へと置いた「禁中並公家諸法度」。だが「紫衣事件」を境に、朝廷は逆襲へと転じていく――（以下、倉山満著『噓だらけの日本近世史』より一部抜粋）◆紫衣事件──幕府の「無効」主張一六二七（寛永四）年、紫衣事件が起こります。後水尾天皇は幕府に相談なく、多くの僧侶に紫衣を