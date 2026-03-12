「すべてのキャラクターに見せ場がある」。（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のキャストが、単なる“カメオ出演祭り”にとどまらない濃密なストーリーテリングを予告した。 本作はMCUの「マルチバース・サーガ」を締めくくる新たな集大成の前編にあたり、アベンジャーズやファンタスティック・フォー、X-MEN、サンダーボルツ、さらにチームに属