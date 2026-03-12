ららぽーと海老名は、リニューアルを記念して3月27日〜5月3日まで多彩なキャンペーンを開催する。ららぽーと海老名がリニューアル今回のリニューアルでは、3月23日には親子でゆっくり休憩や食事ができるスペース「coasis もぐもぐの森」、4月24日には親子向けスペース「coasis あそびの森」がオープンする。3Fのキッズゾーンが生まれ変わり、親子で快適に過ごせる環境が整う。「coasis あそびの森」イメージ3月〜4月にかけ、リカバ