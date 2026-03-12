10代の女性にわいせつな行為をしたとして三重県の中学校の教師が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、四日市市の中学校に勤務する教師、國木俊之容疑者（48）です。 警察によりますと國木容疑者は、ことし1月下旬、三重県の10代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。 國木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。 2月に関係者が警察に通報して事件が発覚しました。