元「キグルミ」で女優の志村玲那（31）が12日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました母子共に健康です」と報告。「初めての出産を通し、また成長したように感じます尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！」とつづった。「約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中にいるのが不思議なきもちです」と