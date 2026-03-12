東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の住民と、南米チリから復興のシンボルとして贈られたモアイ像を制作した彫刻家ベネディクト・トゥキさん（２０２２年死去）の遺族が、息の長い交流を続けている。遺族は、友好の歩みを地元の人びとに伝える取り組みを始めている。（チリ領イースター島大月美佳）南太平洋に浮かぶイースター島中心部で今月１日、トゥキさんの作品を展示する「アウカラ彫刻博物館」を訪れると、南三陸町