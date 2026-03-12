All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、埼玉県小鹿野町在住・36歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳女性職業：会社員（製造業の事務職）在住：埼玉県小鹿野町家族構成：親2人、弟1人、自分