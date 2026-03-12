アイドルグループ・VVSiSの遊乃ヲユタさんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。ポストを見ていると思われる人物へ忠告をしています。【投稿】遊乃ヲユタの厳しい忠告とは？「アイドルが傷つくとか以前に犯罪だよ」「あのさあ、限界だから言わせて」と切り出した遊乃さん。「アイドルだからって盗撮していいとかないし普通に犯罪だから、まじでキモイからやめろこっちはすぐ気づくしバレてるよ」と、盗撮被害に遭ったことを明か