新開発「直6ツインターボ」エンジン搭載の「新型スポーツカー」発表！2026年3月9日、アメリカを代表するマッスルカーブランドであるダッジが、次世代のパフォーマンスモデルとなる「チャージャーR／T」の2026年型を発表しました。第8世代にして、誕生から60周年という大きな節目を迎えるチャージャー。【画像】超カッコイイ！ これが「直6ツインターボ」搭載の「新型スポーツカー」です（35枚）その現行ラインナップにおいて