◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ―イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、メキシコとイタリアが対戦した。試合が動いたのは０―０の２回先頭。イタリアの４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）が右翼席へ先制