ムスリムだったらあたり前のことは？ 1日に5回の礼拝と毎週金曜日には合同礼拝 ムスリムは、どのようなことがあっても1日に5回、礼拝を行なうことが決められています。これは、ムスリムが果たすべき五つの義務（五行）のうちの一つです。ムスリムにとって礼拝は、アッラー（神）を常に意識するとともに、神との交流をはかる儀式だからです。 礼拝は、下図にあるような時間に、決められた手順に従って行なわれます。この