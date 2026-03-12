ヨーロッパへの憧れから生まれた日本独特の「看板建築」って何？ 外見は洋風、中身は和風の町家文化 お店の看板娘、お芝居には看板役者と呼ばれる人がいますが、建物にも看板建築というものがあるのをご存知でしょうか。昭和初期、関東大震災後に流行した、和風住宅が洋風のお面をかぶったような形式の店舗兼住宅の総称です。 看板建築は、ヨーロッパへの憧れがうんだものでした。しかしルネッサンスやバロックとい