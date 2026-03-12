（C）日本テレビ 仁村紗和が、志尊淳が主演を務める日本テレビ系４月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜よる10時30分から放送）に出演することが決定。志尊演じるキム・ミンソクが惹かれてゆくヒロイン・河瀬桃子役を務める。志尊とは初共演。「陽だまりのような桃子の温かさやポジティブなパワーをもらいながらお芝居できたら」と意気込む。NHK連続テレビ小説「おちょやん