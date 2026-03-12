東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.86高値184.08安値183.46 184.76ハイブレイク 184.42抵抗2 184.14抵抗1 183.80ピボット 183.52支持1 183.18支持2 182.90ローブレイク ポンド円 終値213.19高値213.31安値212.04 214.92ハイブレイク 214.12抵抗2 213.65抵抗1 212.85ピボット 212.38支持1 211.58支持2 211.11ロ&#1254