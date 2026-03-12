東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.64高値9.76安値9.62 9.87ハイブレイク 9.81抵抗2 9.73抵抗1 9.67ピボット 9.59支持1 9.53支持2 9.45ローブレイク シンガポールドル円 終値124.74高値124.78安値124.08 125.69ハイブレイク 125.23抵抗2 124.99抵抗1 124.53ピボット 124.29支持1 123.83支持2 123.59ローブレイ