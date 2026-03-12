リンクをコピーする

トランプ米政権新関税導入に向けた調査開始中国や日本、欧州など 中国、欧州連合、メキシコ、インド、日本、韓国、台湾、スイス、ノルウェー、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナム、バングラデシュが調査対象。