フジテレビの勝野健アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新し、1月に結婚していたことと、同局を退社することを報告した。【報告全文】フジ勝野健アナ、退社へ1月に結婚「生活の拠点を京都へ移すこととなりました」勝野アナは「この度、４年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました」と報告し、「３月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします」と伝えた。