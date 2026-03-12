日常を一変させた未曾有の大災害。混乱の中、最前線で人命救助にあたった警察官たち…。住民の避難誘導中に殉職した警察官、宮城県警トップとして陣頭指揮を執った者、あの日の判断を自問自答する者、多くの遺体と向き合い、次の災害への備えを問う者。【映像】歩道橋で助けを求める人々（当時の写真）東日本大震災から15年。あの日、震災とどう向き合ったのか。警察官の「3.11」を追った。■「まさに地獄」錯綜する情報と県警